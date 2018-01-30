В США открылся автосалон Washington Auto Show – 2018. Автопроизводители представили новые технологии и тенденции стиля, которые будут заправлять моду в мире машин уже в ближайшее время.

"Первое, что поражает – это размах экспозиций. Выставка разместилась сразу на трех этажах. На первом представлены производители американской (Chevrolet, Buick, GMC, Ford, Dodge, другие бренды, среди которых почему-то и американское подразделение Toyota)", - сообщил корреспондент Укринформа.

На нижнем, большем по площади, этаже выставлены основные зарубежные бренды, в том числе немецкие Audi, Porsche, VW, британские Jaguar и Land Rover, японские Subaru, Honda, Mazda, а также много других брендов, в том числе Infinity, Acura, Volvo, Hyundai, Genesis, Mini. На верхнем этаже, под самой крышей, разместились марки более дорогого сегмента типа Bentley, Lamborghini, Aston Martin, Ferrari.

Одним из новшеств на выставке стали динамические стенды, выставленные компаниями Land Rover и Jaguar. То есть, это площадки с искусственными холмами и препятствиями, где новинки и рестайлинговые версии авто демонстрировали возможности преодоления препятствий под критическими углами, а также работы систем стабилизации и безопасности. Для детей интересными были 3D - симуляторы, выставленные, в частности, компаниями Ford и Hyundai. Они выглядели как кабины болидов с широченными экранами, которые могли вертеться и динамично наклоняться в зависимости от прохождения поворотов.

Компания Toyota представила новые трехколесные концепты, а также модель автомобиля, который ездит по воде. Volkswagen сделал акцент на технологиях безопасности вождения. BMW выставил гибридные модели седанов, а еще много рестайлинга от прокаченной серии "М". Компания Honda показала новый Accord 2018 года. Audi продемонстрировала Q5 и Q7 2018 года.

Washington Auto Show – 2018 в этом году сделала акцент на безопасных, технологичных и экологичных авто. В целом, на шоу представлено более 600 моделей, которые можно посмотреть еще несколько ближайших дней – выставка будет работать до 4 февраля 2018.

Toyota Fine-Comfort Ride, фото: ukrinform.ru

Honda Accord, фото: ukrinform.ru

Bentley, фото: ukrinform.ru

Toyota I-Road, фото: ukrinform.ru

Corvette Grand Sport Coupe 2018 модельного года, фото: ukrinform.ru

3D автоcимулятор от компании Ford, фото: ukrinform.ru

Corvette Stingray Convertible 2018 модельного года, фото: ukrinform.ru

Toyota Avalon, фото: ukrinform.ru

Buick Enclave Avenir, фото: ukrinform.ru

Экспозиция от Land Rover, фото: ukrinform.ru

Chevrolet Traverse, фото: ukrinform.ru



Infinity Q60, фото: фото: ukrinform.ru

Audi R8 V10 Plus, фото: ukrinform.ru



Представители Lamborghini, фото: ukrinform.ru

Aston Martin DB11, фото: ukrinform.ru

McLaren, фото: ukrinform.ru

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