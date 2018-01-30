Президент Польши Дуда подписал закон об ограничении торговли по воскресеньям.

Согласно закону, начиная с 1 марта этого года, торговля в воскресенье будет поэтапно ограничиваться.

Об этом 30 января пишет Радио Польша.

"Это момент возвращения к определенной нормальности. Это момент демонстрации солидарности внутри общества. Это солидарность тех, кто не работает в торговле и имеет в воскресенье выходной, с теми, кто работает в торговле, и до сих пор воскресенье не было для них днем, когда они могут провести его со своими детьми, семьями. Эти люди тоже должны иметь выходной по воскресеньям ", - пояснил Дуда свою поддержку этого запрета.

Инициатива предусматривает ряд исключений. В частности, в воскресенье смогут продавать в пекарнях, кондитерских, на автозаправочных станциях, в кафе, магазинах сувениров, киосках с прессой и билетами на городской транспорт, в магазинах с табачными изделиями, на вокзалах и аэропортах.

За нарушение запрета предусмотрен штраф от 1 тысячи до 100 тысяч злотых (от 240 евро до 24 тысяч евро). Возможен даже тюремный срок за систематическое нарушение.

Сейм Польши поддержал этот законопроект 12 января.

Депутаты аргументировали такой запрет сохранением семейных ценностей и компромиссом между работниками и работодателями.

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