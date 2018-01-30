В среду, 31 января 2018 года произойдет редкое астрономическое явление - полное затмение кровавой Суперлуны.

Частичное солнечное затмение начнется в 11.48 по Гринвичу, когда в Украине будет 13.48. Полное затмение можно будет наблюдать в 12.51 по Гринвичу или в 14.51 по Киеву. Максимума затмение достигнет в 13.29 (15.29 по Киеву) и закончится в 14.08 (в 16.08 по Киеву). Частичное затмение завершится в 15.11 или в 17.11 по Киеву.

Все фазы, кроме двух последних, видны в столице Украины не будут, потому что сама Луна еще не взойдет.

Затмение Луны также будет видно из Восточной Европы, Восточной Африки, Азии, Австралии, Тихого океана и Северной Америки, сообщает сайт timeanddate.com.

Подобное лунное затмение происходит крайне редко – раз в 152 года.

Как известно, в последний раз сразу три астрономических явления – лунное затмение, суперлуние и "голубая Луна" – состоялись 30 декабря 1982 года над восточным полушарием и 31 марта 1866 года над западным.

Луна в ходе своего движения по орбите погрузится в южную часть тени Земли. Земная тень полностью затмит видимую поверхность Луны, придав нашему спутнику красновато-бурый оттенок. Максимальная теневая фаза составит 1.32, что немного больше, чем во время прошлого полного затмения 28 сентября 2015 года.

Это затмение уникально тем, что Луна во время затмения будет находиться вблизи точки перигея (ближайшая к Земле точка орбиты Луны), то есть в земную тень войдет Суперлуна. Видимый диаметр Луны увеличится примерно на 8%. Это второе суперлуние 2018 года. Первое и самое близкое состоялось 2 января 2018 года.

Ранее "Страна" сообщала, что 31 января жители Земли увидят кровавое лунное затмение.

Также 31 января над Землей "сойдутся" три явления: затмение, суперлуние и Голубая Луна.