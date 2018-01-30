Представители Шахтера намерены осуществить трансфер полузащитника бразильского "Коринтианса" - Майкона. Об этом сообщает UOL Esporte.

"Горняки" предложили 6 миллионов евро за 20-летнего игрока, однако Коринтианс просит 8-9 миллионов. Кроме Шахтера Майконом ди Андраде Барбераном интересовался итальянский Наполи, однако его переход туда маловероятен из-за отсутствия у бразильца паспорта ЕС.

В нынешнем сезоне полузащитник стал чемпионом Бразилии, отыграв за клуб 36 матчей. На его счету гол и три голевые передачи. Также Майкон сыграл 8 игр и забил 1 гол в составе сборной Бразилии среди 20-летних.

Как сообщала "Страна", ведущим бразильцем "Шахтера" заинтересовались в Италии. По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, этим летом хавбек может перебраться в "Сампдорию" или "Наполи".

Отметим, что украинский нападающий "Шахтера" может перейти в российский "Амкар".