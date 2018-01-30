Партию кокаина на сумму 50 млн фунтов стерлингов обнаружили пограничники в британском аэропорту Фарнборо.

Об этом сообщает BBC.

В частности, 500 килограммов кокаина нашли на борту частного самолета, который прибыл из Колумбии.

"Во время осмотра мы обнаружили 34-37 пакетов в каждом чемодане. Один из этих пакетов мы решили проколоть, и он дал положительную пробу на кокаин", - заявил пограничник Майк Стефни.

Фото: Border Force

По подозрению в контрабанде наркотиков задержали пятерых человек - двух британцев, двух испанцев и итальянца.

После этой находки работники Национального агентства по борьбе с преступностью провели обыски в Борнмуте и изъяли компьютеры и телефоны.

В агентстве также сообщили о том, что это одна из крупнейших партий наркотиков, обнаруженных в стране за многие годы, что нанесло мощный удар преступным организациям.

Члены экипажа самолета также были допрошены, однако их отпустили без выдвижения обвинений.

Ранее "Страна" сообщала, что "спрос рождает предложение". В Германии за 2017 год изъяли рекордное количество кокаина.

Также в аэропорту Одессы задержали иностранца с картошкой фри и кокаином вместо соли.