Защитник Мохаммед Эль-Буаззати перешел в ФК "Заря". Футболист оформил соглашение с "бело-черными" на срок 2 года с опцией на еще 1. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Выступать 21-летний Эль-Буаззати будет под 16-м номером. Его бывший обладатель голкипер Лунин теперь станет 1-м.

Марокканец прибыл на просмотр в "Зарю" 25 января 2018. Он вышел на поле во втором тайме матча с грузинским "Динамо".

Футбольная карьера 21-летнего спортсмена развивалась в юниорской Бундеслиге. Когда Мохаммеду было 7 лет его семья из Марокко перебралась в Германию. С 2006 по 2014 годы находился в командах разных возрастных групп дортмундской "Боруссии", где провел более 80-ти официальных матчей. Затем выступал за клуб третьей Бундеслиги - "Оснабрюк", имея в активе 17 игр.

Отметим, что защитник был задействован в играх сборной Марокко U-17 и U-20. В данный момент вызывается в сборную U -23 своей страны и рассматривается как кандидат в Национальную сборную своей страны. Участвовал в юношеском чемпионате Африки и чемпионате мира среди юношей.

Заметим, что Эль-Буаззати может закрыть несколько позиций на поле. В нескольких сезонах, например, 49 матчей футболист сыграл в центре обороны, 7 раз выходил на поле в качестве правого защитника и даже был замечен в опорной зоне.

Как сообщала "Страна", Реал Сосьедад хочет купить голкипера у Зари. Андрей Лунин хорошо проявил себя в еврокубковых поединках и привлек к себе внимание со стороны солидных европейских клубов.

Отметим, что украинский полузащитник вернулся в "Шахтёр", проведя более двух лет в "Заре".