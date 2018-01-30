В Марокко на севере Африки впервые за полвека выпал снег. Видео размещают удивленные необычным природным явлением пользователи сети.

Как сообщает центр Национальной метеорологии Марокко, причина необычной погоды - массы холодного воздуха, которые пришли в страну со стороны Северной Европы.

"Мы находимся под влиянием очень низкого давления с очень холодными температурами, которые могут достигать 0 или даже -1 градуса", – пояснили метеорологи.

Сегодня в африканской стране прошли настоящие снегопады. Населенные пункты покрыты толстым слоем снега.

Примечательно, что температура в столице Марокко Касабланке сейчас +13.

Напомним, синоптики пообещали дождь на западе Украины и снег на востоке.

Еще мы рассказывали, что в Марокко на похоронах местного чиновника 15 женщин и стариков погибли в давке при раздаче продуктов.