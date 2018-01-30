В зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе 30 января погиб украинский военный. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"На донецком направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по нашим позициям у Водяного на Приазовье. К сожалению, вследствие вражеского обстрела погиб военнослужащий сил АТО", – говорится в сообщении.

В штабе АТО отметили, что несмотря на заявленное перемирие в полдень противник возобновил огневые провокации в зоне АТО.

Ранее мы писали, что в Харьковском университете Воздушных сил нашли тело курсанта с огнестрельными ранениям.

Отец погибшего курсанта заявил, что его сына убили.

По данным СМИ, на теле погибшего в Харькове курсанта нашли следы от трех пуль.