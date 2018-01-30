Станции столичного метрополитена в вагонах на английском языке начал объявлять новый мужской голос. Об этом сообщает 44.ua со ссылкой на пресс-секретаря "Киевского метрополитена" Наталью Макогон.

"Как вы знаете, в 2016 году умер Николай Петренко, с которым мы сотрудничали. Поскольку необходимость записи дополнительных сообщений для информирования возникает регулярно, то мы это делаем. Сейчас по украиноязычным объявлениям привлекаем свои ресурсы. По англоязычным объявлениям были нарекания от пассажиров, поэтому тестируем сотрудничество с другим носителем языка", - сказала Макогон.

Также сообщается, что объявления о станциях в исполнении нового диктора можно услышать на красной ветке.

Как сообщала "Страна", ранее новым диктором в киевском транспорте стал диджей Бурундуков.

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