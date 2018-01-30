Киев стал лидером по числу трудолюбивых жителей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики.

Среднестатистический работник столицы за 2017 год отработал 1740 часов и заработал за этот период 133,6 тысяч гривен.

Киев выбился в лидеры и по эффективности труда. Каждый час труда жителя столицы в минувшем году обошелся работодателю в 78,79 гривен.

Между тем, далеко не всегда в Украине зарабатывает больше тот, кто усерднее трудится. К примеру жители подконтрольной Украине части Донецкой области зарабатывали в час 57,9 гривен. Это второй результат по стране. При этом по количеству отработанных часов регион занял лишь 20 позицию.

Хуже всего со стоимостью часа работы человека дела обстоят в Черниговской области. Здесь жители в 2017 году отработали в среднем 1662 часа, а получили за это всего 67,6 тыс. грн. Таким образом их рабочее время оплачивалось по таксе 40,7 грн./час – самый низкий показатель по стране.

Всего же ТОП-10 самых трудолюбивых регионов 2017 года страны выглядит так по региону/количеству отработанных часов:

Киев 1740 Днепропетровская 1718 Харьковская 1710 Запорожская 1707 Херсонская 1706 Одесская 1697 Полтавская 1692 Киевская 1691 Кировоградская 1687 Черкасская 1680

А вот эффективнее всего конвертировать отработанные часы в деньги удавалось в минувшем году далеко не самым усердным работникам. Кроме Киева, в список самых высокооплачиваемых работников вошли Днепропетровская, Одесская, Киевская и Запорожская области.

Как сообщала "Страна", средняя зарплата в Украине за полгода повысилась всего на 100 гривен.

Также "Страна" писала, что средняя зарплата в Киеве за месяц выросла на 400 гривен.