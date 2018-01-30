Окружной административный суд Киева обязал Государственную миграционную службу (ГМС) предоставить материалы, на основании которых экс-главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили было отказано в предоставлении статуса беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Соответствующее решение было принято сегодня на судебном заседании, информирует пресс-служба суда.

"Во время судебного заседания представители истца и ответчиков предоставили объяснения и возражения по существу административного иска. Окружной административный суд города Киева принял решение истребовать у ответчика - ГМС, копии материалов, которые ими рассматриваются. В судебном заседании объявлен перерыв до 6 февраля", - говорится в сообщении.

Истец просил суд признать противоправной и незаконной бездеятельность ГМС по рассмотрению жалобы на решение в форме приказа и на Уведомление об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, требует дополнительной защиты по Саакашвили в сроки, определенные законодательством.

Напомним, 3 января Михаилу Саакашвили было отказано в статусе беженца и дополнительной защите.

Кроме того, суд перенес заседание по иску Саакашвили к Порошенко из-за лишения гражданства.