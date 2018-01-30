В Украине, на одном из армейских полигонов, прошли первые летные испытания новой украинской крылатой ракеты наземного базирования, способной точно поражать наземные и морские цели. Военные проверили летные характеристики и работу систем ракеты. Испытания звершились успешно.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов после завершения испытаний, сообщает пресс-служба СНБО.

"Это полностью украинская разработка конструкторов государственного предприятия "ГосККБ "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями ОПК Украины", – говорится в сообщении.

Фото: rnbo.gov.ua

Кроме того, конструкторы получили от СНБО задачу разработать комплексы крылатых ракет не только наземного, но и также морского и воздушного базирования, которые не противоречат международным соглашениям Украины по таким видам оружия.

"Для Украины это очень важное событие, потому что после тотального разоружения украинской армии согласно Будапештскому меморандуму, на вооружении Вооруженных Сил Украины не осталось ни одной крылатой ракеты", - объяснил Турчинов.

По его словам, ВСУ наконец получат мощные крылатые ракеты, способные на большом расстоянии точно поражать вражеские цели. И такие ракетные комплексы являются важным фактором сдерживания агрессора.

Как сообщала "Страна", ранее в Украине показали испытания зенитно-ракетного комплекса, который бьет до высоты в 25 км.

Мы писали, что "Укроборонпром" готовит к испытаниям 3D-радар с дальностью обнаружения в 500 км.

Ранее под Киевом прошли испытания боеприпасов украинских военных заводов.