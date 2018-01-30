"Киевавтодор" объявил тендеры на постройку двух новых дорог в столице. Об этом сообщает Автоцентр со ссылкой на систему госзакупок Prozoro.

В первую очередь в планах коммунальщиков построить дорогу, которая соединит Броварской проспект и улицу Олексы Довбуша.

Фото: maps.google.com

На нее из городского бюджета выделят 205 млн. гривен. Старт аукциона запланирован на март этого года. А сдать объект подрядчик должен до конца 2019 года.

Вторым проектом будет продление дороги от ул. Крушельницкого Дарницкого района до улицы Иващенко.

Напомним, что на строительство центра Roshen Plaza в Киеве потратят 90 млн гривен.

Также ранее в Киеве был объявлен тендер на строительство двух станций метро на Виноградарь за 6,3 млрд гривен.