Комиссия Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления согласовала проект решения, который предусматривает переименование станции метрополитена "Петровка" на "Почайна". Соответствующее решение было принято во время заседания 30 января, передает пресс-служба Киеврады.

Согласно проекту решения, предлагается переименовать станцию метро "Петровка" на "Почайна" - в честь реки Почайна.

Напомним, общественные обсуждения соответствующего предложения проходили с 1 марта до 1 мая 2017 года. К голосованию подключились 1932 человека, 73% из которых поддержали переименование.

Кроме того, согласно документу, "Куреневско-Красноармейская" линия столичной подземки может получить новое название "Оболонско-Теремковская".

"Существующее название отражает лишь начальный проект линии, и сейчас она не проходит через местность Куреневку. Вторая часть названия "Красноармейская" - перестала отвечать надземной топонимике после переименования станции "Красноармейская" на "Дворец Украина" в 1993 году. Кроме того, в ноябре 2014 года улице Красноармейской вернули историческое название Большая Васильковская", - говорится в сообщении.

Общественные обсуждения проходили с 29 мая до 29 июля 2017 года. Новое название поддержали 80% граждан, которые присоединились к голосованию.

Проект решения должна также рассмотреть постоянная комиссия Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы. После чего документ обсудят на пленарном заседании КГС.

Ранее "Страна" информировала, что в Киеве показали проект парка "Почайна" за 275 миллионов гривен.