В сети показали трейлер фильма "Данди: сын легенды возвращается домой" с обновленным актерским составом. Об этом сообщил актер Крис Хемсворт в Twitter.

Судя по трейлеру, в фильме снялись не только Крис Хемсворт, Дэнни МакБрайд и Хью Джекман, но и Марго Робби, Рассел Кроу, Айла Фишер, Руби Роуз, Лиам Хемсворт, Джессика Маубой и Люк Брейси.

Главные герои вновь порадуют безумной тягой к путешествиям, экстремальному отдыху, в фильме будет много юмора и бесплатного пива.

Этот фильм станет частью рекламной кампании австралийской туристической фирмы Tourism Australia. Вероятнее всего, трейлер снят для финального матча Национальной футбольной лиги США (Супербоул), который состоится в ночь с 4 по 5 февраля.

По сюжету ролика легендарный охотник Крокодил Данди пропал где-то в лесах Австралии, и на помощь отправляется его сын, который понятия не имеет, как выживать в джунглях.

Напомним, первый фильм "Крокодил Данди" вышел на экраны в 1986 году и стал международным хитом, собрав в мировом прокате 328 млн долл. "Крокодил Данди-2" вышел в 1988 году и повторил успех первой части, а вот третья часть "Крокодил Данди в Лос-Анджелесе" провалилась в прокате.

Главную роль во всех частях исполнял Пол Хоган.

Напомним также, что Марго Робби из "Отряда самоубийц" растолстела ради новой роли.

Как сообщала "Страна", про Австралию в своем блоге написал любитель путешествий Александр Меламуд.