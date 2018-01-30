В Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП) обвинили руководство Кабмина в воздействии на суд по отстранению от должности главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой, которую подозревают в незаконном обогащении.

Об этом говорится в сообщении САП в Facebook.

"Особого внимания заслуживает конкретный факт предоставления стороной защиты в заседании в подтверждение своих доводов письма за подписью руководства Секретариата Кабинета министров Украины, в котором утверждается о нецелесообразности и отсутствия оснований для отстранения главы Госаудитслужбы", - говорится в заявлении.

"Считаем это ярким примером недопустимого вмешательства органов государственной исполнительной власти, не уполномоченных предоставлять независимому суду никаких указаний или советов, в осуществление правосудия", - добавили в прокуратуре.

В САП отметили, что антикоррупционные прокуроры впервые столкнулись со случаем, когда должностные лица учреждения, которому в случае удовлетворения судом ходатайства детективов и прокуроров предстояло выполнить решение об отстранении должностного лица, позволили себе заранее, до судебного заседания, однозначно выразить свою позицию по этому вопросу.

"Более того, поражает, что указанное письмо в суд поступило не по официальным каналам связи, а было предоставлено в заседании непосредственно подозреваемой", - сообщают в САП.

По мнению обвинения, это лишь дополнительно подтверждает обоснованность утверждений антикоррупционных прокуроров о том, что Гаврилова может использовать свое влияние, занимаемую должность и приобретенные связи для препятствование следствию и суду.

"Несмотря на то, какую именно - решающую или второстепенную - роль произвело это письмо на вынесение судом постановления об отказе в удовлетворении ходатайства прокуроров САП, его законность будет проверена в апелляционном порядке", - говорится в сообщении.

Также там добавили, что залогом эффективности преодоления коррупционных проявлений среди госслужащих является принятие соответствующих мер воздействия в порядке ведомственного контроля в дополнение к существующим расследованиям, а не вопреки им.

Кроме того, в антикоррупционной прокуратуре напомнили "подписанту письма" о законе о предотвращении коррупции, который "предусматривает различные формы противодействия коррупции, среди которых и преследование".

В САП добавили, что обязательно воспользуются своим правом на апелляционное обжалование, поскольку, по мнению прокуроров, аргументы стороны обвинения являются достаточными для отстранения Гавриловой от должности.

Сообщается, что апелляция будет подана после публикации полного текста постановления суда, 5 февраля.

Ранее сообщалось, что Соломенской суд отказал Специальной антикоррупционной прокуратуре в удовлетворении ходатайстве об отстранении от должности председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой, которую подозревают в незаконном обогащении.

25 января суд избрал для главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой меру пресечения в виде личного обязательства на 60 суток.

Фото: facebook.com/sap.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что суд оставил в должности главу Госаудитслужбы, подозреваемую в обогащении на 10 млн.

Также любительницу дорогих покупок главу Госаудитслужбы Гаврилову суд отпустил под личное обязательство.