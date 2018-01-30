Киевский районный суд Харькова признал виновным Игната Кромского, известного как "Топаз". Об этом сообщает "Медиапорт".

Его обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в массовых беспорядках и незаконном завладении авто.

Фото: mediaport.ua

Коллегия судей приговорила Кромского к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие называет Кромского организатором захвата Харьковской ОГА 1 марта 2014 года, участником избиения евромайдановцев и организатором беспорядков 14 марта 2014 года на улице Рымарской.

Напомним, 20 декабря Харьковский суд оставил "Топаза" под стражей еще на два месяца.

Также мы рассказывали, как "Топаз" срезал электронный браслет и сбежал из-под домашнего ареста в апреле 2014 года. После побега 25 апреля "Топаза" задержали во второй раз во время встречи с журналистами российского канала LifeNews.