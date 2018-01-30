Бразильский форвард Динамо возвращается в Киев с агентом. Будут обсуждать продление контракта
Нападающий "Динамо" Жуниор Мораес, у которого этим летом заканчивается контракт, возвращается в Киев со своим агентом Рафаэлем Брандино. Соответствующее фото он выложил в Instagram.
Вероятно, они будут обсуждать с руководством клуба продление контракта с бразильцем.
Ранее была инфорация, что Мораесом интересуется "Фламенго". В текущем сезоне 30-летний нападающий провел за "Динамо" 20 матчей и забил 10 голов.
Из-за травмы он должен был вернуться в расположение "Динамо" 1 февраля.
Фото: instagram.com/jrmoraes10
Ранее полузащитник Денис Гармаш продлил контракт с Динамо на 4 года.
Также стало известно, что Хачериди все-таки уйдет из Динамо, но летом. Сейчас центральный защитник залечивает тяжелую травму, а летом перейдет в греческий ПАОК.
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