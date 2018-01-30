В Украине ожидается серьезный рост заболеваемости корью в течение февраля и в начале марта 2018 года.

Об этом сообщает УНН.

Директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита сообщил, что в начале марта, мы еще будем наблюдать повышение уровня заболеваемости во всех областях Украины.

"Будем надеяться, что постепенно возьмем под контроль эту ситуацию", - отметил Курпита.

Корь (лат. Morbilli) - острое инфекционное вирусное заболевание, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Подробное клиническое описание кори составили арабский врач Разес (IX век), англичане Т.Сиднэм и Р.Мортон (XVII век). С XVIII века корь рассматривают как самостоятельную нозологию. Живую вакцину, применяемую с 1967 г. для плановой вакцинации, разработали А.А. Смородинцев с соавт. (1960).

Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что вспышка кори в Украину пришла из Румынии.

Также "Страна" писала, что в Румынии начали кампанию по вакцинации от кори в приграничных с Украиной регионах.

Ранее Супрун назвала сотни заболевших корью украинцев каждую неделю стабильной динамикой. Супрун также отметила, если в Украине уровень вакцинации будет 90-95%, вспышек кори больше не будет.