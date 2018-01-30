В Киеве пенсионер принес в отделение ПриватБанка 300 тысяч гривен, которые пытался внести в счет оплаты автомобиля. Однако деньги оказались фальшивыми. Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Мужчину задержали и передали полиции.

Отмечается, что купюры были изготовленны кустарным способом с помощью обычного ксерокса.

По словам задержанного, он получил их в "фирменной" упаковке одного из частных украинских банков от нелегального валютного менялы в качестве оплаты за $11 тысяч. С нелегальными "валютчиками" клиент познакомился в интернете, а полученные деньги пересчитать поленился.

"Изъятые фальшивки даже фальшивыми деньгами назвать сложно, такую подделку видно без применения спецоборудования", - отмечает руководитель службы безопасности ПриватБанка Сергей Болотин.

Изъятые фальшивки и их незадачливый владелец переданы полиции. По фактам мошенничества открыто уголовное производство, полиция предпринимает меры по задержанию "валютчика" и его возможных подельников.

Как сообщала "Страна", украинские банкоматы ранее выдавали украинцам фальшивые доллары.

Также напомним, что в Киеве пырнули ножом и ограбили валютчика на белом BMW.