Стало известно, где именно отдыхал генпрокурор Юрий Луценко с семьей. Старший сын свозил семью украинских политиков на неделю на Сейшельские острова в Индийском океане, рассказал генпрокурор журналистам в Брюсселе.

Он заверил, что у них с женой-нардепом Ириной Луценко есть для этого достаточно задекларированных финансов, передает "Укринформ".

По информации "Радио Свобода", в конце 2017 семья генпрокурора в течение семи дней отдыхала на Сейшелах, где арендовала три виллы.

"Все средства, которые мы заплатили за пребывание, будут указаны в следующей декларации. Я указал в декларации подарок сына, который занимается бизнесом, который предоставил нам средства для оплаты этого семидневного отдыха. Остальные средства, которые мы потратили там на другие нужды, также будут указаны в нашей декларации примерно в марте-апреле", – сказал Луценко.

Генпрокурор отметил, что во время отдыха на островах "никаких излишеств там не было".

"Я не склонен оправдываться. Но, к сожалению, так реально происходит, что отдыхать без проведения митингов и дискуссий я могу только за рубежом", – поясняет генпрокурор.

Он сказал, что его сын платит налоги и имеет возможность помочь родителям "получить этот отдых перед трудным годом".

Помощь сына в размере 10 000 евро показана в декларации, как одноразовый подарок.

Ранее журналистов "Схем" атаковали хакеры после расследования "мальдивского" отдыха Порошенко.

Напомним, что уволенная замминистра Деева отправилась отдыхать к океану.