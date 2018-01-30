В истории с переходом защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Евгения Хачериди в греческий ПАОК появились новые детали. Трансфер игрока, который сейчас залечивает тяжелую травму, состоится летом этого года.

Как передает FootBoom, Евгений Хачериди останется в команде до лета. "Динамо" не захотело идти на уступки в переговорах с ПАОКом и руководство греческой команды решило, что они не будут платить ту сумму, которую от них требовало "Динамо.

Киевский клуб хотел получить три миллиона евро, а ПАОК хотел уложиться в два миллиона. ПАОК вел переговоры с Хачериди о подписании предварительного контракта и, судя по всему, стороны сумели договориться. В июне 2018 года у Евгения заканчивается контракт с "Динамо", после чего он будет официально представлен в качестве игрока ПАОК.

Ранее "Страна" сообщала, что трансфер защитника Динамо в греческий ПАОК завис в воздухе.