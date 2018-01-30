Актриса Лина Хиди, которая исполняет роль Серсеи Ланистер в "Игре престолов", поделилась впечатлениями о финале грандиозного сериала.

Видео интервью уже разместил в Facebook.

"Как заканчиваeтся сериал?" - задала актриса риторический вопрос в разговоре с Mashable. Лина сделала паузу и молча подняла два больших пальца вверх (обычно употребляется в значении "класс").

Она рассказала, что во время совместного чтения финала "в какой-то момент все плакали, финал всех удивил".

Звезда призналась, что многолетняя работа в сериале изменила ее жизнь.

"Это было впечатляющее путешествие. Я получала удовольствие от каждой секунды и до сих пор не могу поверить в его масштабы. Это путешествие изменило мою жизнь самым потрясающим образом. Я очень благодарна за эту возможность. Также я рада открывать новые вещи. Но нет ничего вечного, не так ли?" – сказала Лина.

Видео: facebook.com/MashableUK

Напомним, 8 сезон "Игры престолов" станет финальным, а также в нем будет наименьшее количество эпизодов за всю историю сериала - только шесть.

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