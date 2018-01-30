В неподконтрольном Украине Луганске 30 января жителям отключили воду, объяснив причину задолженностью перед Попаснянским водоканалом (Попасная находится под контролем Украины). Об этом сообщает LIGA.net.

Серьезные проблемы с водой в Луганске длятся уже не первый год. "Воду продолжали давать раньше по графику в разных районах - это два-три часа в день утром и вечером до 29 января. Проблемы с ее подачей так и не решили с начала войны, люди делали запасы в тазиках", - отметила луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

Другой источник уточнил, что в центре города сейчас воды нет.

Пресс-секретарь Луганского энергетического объединения, которое входит в холдинг Энергетический стандарт, Евгений Наседкин подтвердил журналистам информацию об отключении воды в Луганске.

"Сегодня отключили. Причина - долги Попаснянского водоканала", - сказал он. По его словам, долг перед ЛЭО составляет по состоянию на сегодня 170 миллионов гривен с июля 2015 года.

Наседкин не стал прогнозировать сроки возобновления подачи.

Как сообщала "Страна", ранее в "ДНР" объяснили, почему в Луганске уже есть "Водафон", а в Донецке еще нет.

Также "Страна" писала, что Донецк запретил ввоз подакцизных товаров из Луганска.