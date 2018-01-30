Печерский райсуд Киева отпустил из-под домашнего ареста начальника уголовного розыска киевской полиции Леонида Куряту, который проходит по делу о смертельной стрельбе в Княжичах. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на судебный реестр.

Подозреваемого отпустили на свободу 29 января. Предыдущий срок его меры пресечения истек 26 января.

При этом прокуроры считают, что именно Леонид Курята отдал приказ стрелять и приводили доказательства видео- и аудио материалы - отрывки телефонных переговоров, а также видео с камер наблюдения в Княжичах.

Обвинение просило суд продлить домашний арест, аргументируя тем, что Курята имеет много друзей среди правоохранителей и может влиять на ход следствия, или вообще сбежать из страны.

Но суд принял во внимание те факторы, что у Куряты на обеспечении четверо детей, двое из которых несовершеннолетние, а также у него положительные характеристики с места работы.

В связи с этим суд не удовлетворил ходатайство прокурора и отпустил его из-под домашнего ареста, обязав его носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

Срок рассмотрения дела продлили до 28 февраля.

Ранее Куряту даже восстановили в должности.

"Страна" рассказывала про новую версию бойни в Княжичах. Банда сотрудников МВД под присмотром начальства дома грабила.