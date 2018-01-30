30 января, на линию "102" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Нижняя Апша.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области на своей странице в Facebook.

Следственно-оперативная группа, которая выехала на место ДТП, установила, что в селе Нижняя Апша в 01:27 ч. 48-летний местный житель ехал с двумя пассажирами из села Топчино. На улице Центральной водитель не справился с управлением и съехал на обочину. Авто Оpel Тigra с обочины перевернулось на крышу и оказалось в русле реки.

Водитель и 32-летний житель села Топчино погибли на месте. Другой пассажир - 39-летний житель села Топчино сумел выбраться из салона авто. Ему оказана медицинская помощь.

Фото: facebook.com/zk.npu/

Автомобиль помещен на спецплощадку Тячевского отдела полиции. Обстоятельства дела выясняются.

Как сообщала "Страна", в Индии автобус упал в реку, погибли 32 человека.

Также в Николаеве от берега оторвался пешеходный мост через реку Ингул.

Мы писали, что в Праге обрушился мост через Влтаву, пешеходы госпитализированы в тяжелом состоянии.