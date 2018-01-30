Корпорация Roshen в этом году собирается инвестировать 90 миллионов гривен в центр кондитерской фабрики Roshen Plaza, который ранее назывался фабрикой им. Карла Маркса. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Рошен Плаза - это условное название проекта реконструкции и благоустройства территории Киевской кондитерской фабрики Roshen. Фабрика не прекращает свое существование, но мощности ее уменьшенные", - отметили в компании.

В Roshen отмечают, что "Киевский торт" и дальше будут делать на Киевской кондитерской фабрике.

"На территории фабрики останется часть производственных помещений, в одном из корпусов будет находиться офис компании, а также будет расположены объекты общественного назначения", - сообщили в компании.

Планируется, что в конце весны на территории фабрики откроют демонстрационный центр с линией производства шоколадных плиток, где можно будет увидеть тонкости и особенности изготовления сладостей, а до конца года будет завершен первый этап благоустройства площади и открыт бесплатный сезонный каток площадью более 2 тысячи кв.м.

Второй этап благоустройства завершится в 2019 году.

Как сообщала "Страна", корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. В ее состав входят Кременчугская, две винницкие, Киевская кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод.

Мариупольская кондитерская фабрика находится в стадии ликвидации.

Также "Страна" сообщала, что Roshen хочет за 50 млн купить в Борисполе землю для бисквитного завода.