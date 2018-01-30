Латвия вручила Украине официальную ноту из-за внесения страны в список офшорных зон. Ранее Эстония также просила Киев убрать ее из списка офшорных зон.

А вот Министерство иностранных дел Латвии сразу вручило ноту временному поверенному в делах Украины Алисе Подоляк, передает агентство LETA со ссылкой на главу МИД Латвии Эдгара Рынкевича.

Латвия призывает исключить ее из перечня стран-офшоров. Рынкевич говорит, что работа в этом направлении уже ведется.

Как и Эстония, Латвия считает, что ситуация сложилась из-за неправильной интерпретации Украиной нового налогового законодательства Латвии, которое предусматривает нулевую ставку налога на реинвестированную прибыль.

"Эту систему нельзя расценивать как безналоговую, поскольку в Латвии за дивиденды взимаются налоги", - отмечает агентство.

Ранее стало известно, что Евросоюз убрал из "черного списка" офшоров восемь стран.

А Турция опасается, что Европейский Союз включит ее в черный список офшоров.