Окончательные данные подписки периодических изданий на 2018-й год через отделение ПАО "Укрпочта" свидетельствуют падения подписных тиражей национальных газет и журналов до уровня 81% от показателей по состоянию на 1 января прошлого года.

Об этом сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко в Facebook.

"На запрос Национального союза журналистов Украины, руководство ОАО "Укрпочта" проинформировало об окончательных (уточненные) данные подписки на периодические издания с доставкой с 1 января 2018 года.

Ранее "Укрпочта" отчиталась о лучшие показатели подписной кампании-2018 - на общем уровне восстановления тиражей 91% и национальных изданий - 88%. Но из-за конфликта ПАО "Укрпочта" с издательской группой "Экспресс" почтовый оператор отменил подписку и вернул средства более 400 тысячам (!!!) подписчиков "Экспресса" и его дочерних изданий, - написал Томиленко.

Очевидно, что без вменяемой государственной политики издатели и в дальнейшем будут заложниками бизнес-реформирования"Укрпочта".

В НСЖУ отмечают, что за последний год отработано деловые контакты с менеджментом ОАО "Укрпочта" на совместной рабочей группе НСЖУ и "Укрпочта" рассматриваются вопросы организации подписной кампании, хода расчетов и качества почтовых услуг.

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Ранее в НСЖУ предупреждали что, политика "Укрпочты" может уничтожить подписку на газеты как явление.

Напомним, в 2017 году "Укрпочта" не перечислила газетам более 300 млн грн за подписку, долг не был погашен даже в феврале 2017