Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду попал в деликатную историю. Достоянием гласности стала его переписка с британской моделью женского белья Райан Сагден.

Знаменитый футболист, который с Джорджиной Родригес воспитывает четверых детей, оказывается, буквально забрасывал английскую модель весьма фривольными сообщениями.

Об этом передает The Sun.

Красотка Райан Сагден, фото: Instagram

Роналду познакомился с Сагден, когда играл за "Манчестер Юнайтед". Их часто видели в общих компаниях в ночных клубах, а после своего перехода в "Реал" в 2009 году Роналду возобновил попытки перевести отношения с девушкой на новый уровень.

Он часто спрашивал ее, когда же у нее будут дети, и регулярно призывал Райан позвонить ему в Facebook Messenger.

После одной такой просьбы Сагден ответила ему: "Я собираюсь забрать своего парня с работы, а потом мы будем пить".



Португалец пообещал позвонить девушке, если она пришлет ему свой номер телефона, но та ответила отказом. Сагден написала, что ее жених будет не в восторге от ее общения с Роналду в 23.00. При этом модель несколько раз подчеркнула, что она не свободна, но Криштиану это не останавливало.

Фото:thesun.co.uk

В ситуацию пришлось вмешаться актеру Оливеру Меллору, с которым Райан обручилась еще в 2014 году. Тот отправил футболисту вежливую, но настоятельную просьбу оставить его невесту в покое.

Оливер и Райан, фото: Instagram

После этого Роналду удалил всю перепску с девушкой.

"С тех пор Райан не слышала Роналду. Она довольна и не заинтересована в нем", - заявил источник из окружения модели.

Ранее "Страна" сообщала, что Месси заявил, что у него с Роналду нет никаких отношений.