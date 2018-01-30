Самый пожилой на планете мужчина скончался в Испании в возрасте 113 лет. Старожила звали Франсиско Нуньес Оливера. О смерти сообщается на странице сообщества Оливера в Twitter.

Оливера родился 13 декабря 1904 года в Бьенвениде, небольшом городке к югу от Бадахоса, где живут около 2 тысяч человек. Здесь он и прожил всю жизнь. Местные жители называли его Марчена – в молодости он был очень похож на известного севильского исполнителя фламенко Пепе Марчена (1903-1976).

"Покойся с миром. Прощай, Марчена!", - написал в Twitter Гильермо Фернандес Вара. Франсиско будет похоронен у себя на родине.

Фото: joinfo.ua

Мэр Бьенвениды Антонио Кармона заявил, что смерть Франсиско "стала болью для всех жителей".

"Его любили все – за улыбку, за его слова, за то, как он говорил", - сказал мэр в интервью агентству EFE.

Умерший был участником Испано-франко-марокканской войны 1921-1926 годов - колониальной войны Испании и Франции против берберского эмирата Риф, созданного в результате восстания в Северном Марокко.

Он очень скромно питался. На завтрак каждый день Франсиско ел кекс и пил жидкий йогурт. Давление даже в очень почтенном возрасте было отличное, сахар в крови в норме, он вообще не болел никакими серьезными заболеваниями. У Франсиско есть дочь Антониа, которая прожила с ним всю жизнь и заботилась о нем до последнего дня, 97-летний брат и 93-летняя сестра. Себя самый старый мужчина планеты назвал "дедушкой мира". В городке будет объявлен траур.

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