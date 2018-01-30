В Конгрессе США был обнародован "кремлевский доклад" со списком российских чиновников и бизнесменов, которым могут грозить санкции. Впрочем, они еще не введены.

В список внесены имена 114 крупных чиновников и руководителей гокомпаний, а также 96 олигархов. В несекретной части доклада говорится, что в список включены бизнесмены, состояние которых, "в соответствии с надежными открытыми источниками", превышает $1 млрд.

Эти материалы предположительно лягут в основу принятия решений о новых санкциях как против физических лиц, так и компаний энергетического, оборонного и финансового секторов, а также спецслужб России.

"Страна" уже писала, что может означать публикация списка. Мы разобрались, какую реакцию в Украине и в России вызвал новый намек на ужесточение санкционной войны.

Кто в списке

Список уникален тем, что туда впервые попало столько топ-чиновников России.

В доклад включили премьер-министра Дмитрия Медведева и членов кабинета министров: министра иностранных дел Сергея Лаврова, главу Минэнерго Александра Новака, министра транспорта Максима Соколова и других.

В список также попали руководитель администрации президента РФ Антон Вайно и помощник главы государства Владислав Сурков, пресс-секретарь российского лидера Дмиртий Песков, Громов. Также в перечне - Матвиенко, Володин, Сечин, Миллер, Нарышкин и другие.

Кроме того, в кремлевском докладе перечислено много фамилий крупных российских бизнесменов и олигархов. Полный перечень читайте в статье "Опубликован полный список политиков и бизнесменов России из "кремлевского доклада" США".

Санкций пока нет

В Администрации президента США после обнародования доклада заявили, что его публикация не означает автоматическое введение санкций против фигурантов этого списка. Как и против американских или иностранных компаний, которые с ними сотрудничают.

Как говорят в Белом доме, администрация по закону обязана назвать компании и частных лиц и, возможно, наложить санкции на них в соответствии с законом, направленным на то, чтобы "наказать" Россию за ее якобы вмешательство в выборы в 2016 году в США, а также за нарушения прав человека, аннексию Крыма и продолжающиеся военные операции на востоке Украины.

Но опубликованный отчет не является списком санкций, заявили в Белом доме. И будут ли они введены или нет - отдельный вопрос.

Реакция России: "Нас назвали врагами"

Президент России Владимир Путин в шутку обиделся, что США не включили его в "кремлевский доклад". Об этом он сказал на встрече с доверенными лицами своего избирательного штаба.

"Обидно", - ответил Путин на вопрос, как он относится к тому, что не включен в американский список.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков еще до представления Конгрессу "кремлевского доклада" заявил, что этот документ является попыткой повлиять на выборы президента в России.

"Мы действительно считаем, что это прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам так, чтобы оказать на них влияние. Мы не согласны с этим, и мы убеждены, что никакого влияния не будет", - сказал Песков.

Пресс-секретарь российского президента отметил беспрецедентность подобных публикаций. Песков заявил, что россияне, включенные в США в так называемый "кремлевский список", де-факто названы врагами США. "Если вы прочитаете текст и заголовок этого документа, то все это делается в соответствии с законом о противодействии врагам США", - сказал Песков, добавив, "вот это подход, это заявление".

В Совете Федерации считают, что включение в "кремлевский доклад" минфина США фактически всего российского руководства означает фактический разрыв отношений между Россией и США. Об этом заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Формально у наших стран есть отношения, но включение в санкционный список практически всего руководства нашей страны говорит о том, что эти отношения фактически разрываются", - сказал Джабаров. Политик назвал доклад грубейшим вмешательством во внутренние дела России.

Российский сенатор, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что спецслужбы США в своем "кремлевском докладе" просто переписали телефонный справочник руководства России. Об этом он написал в Facebook. Политик подчеркнул, что США не нашли реальных доказательств российского вмешательства в выборы.

По его мнению, в связи с этим докладом можно сделать вывод, что такая политика США "всерьез и надолго". "Политическая паранойя, как выясняется, весьма трудно поддается лечению, особенно когда пациент болезнь не признает и лечиться отказывается", - считает сенатор.

На публикацию доклада отреагировал и глава Чечни Рамзан Кадыров. "Новый список США. Небывалые в истории человечества самоуверенность и безрассудство! В современном мире нельзя совершать такие глупые шаги. Без России они не смогут решить ни одну международную проблему. Отрезвление придет! И оно будет иметь эффект, который не снился деятелям США", - заявил он в своем Twitter.

"Отписка чиновников Трампа"

Эксперты и блогеры не обошли вниманием эту тему в соцсетях.

Так, украинский политолог Олег Волошин считает, что доклад - это лишь отписка чиновников администрации Трампа. "Все самое интересное в закрытой части. Ведь очень странно считать "опорой режима" бизнес-омбудсмена" Бориса Титова и не считать руководителя Russia Today Маргариту Симоньян. 96 крупных бизнесменов, чьи имена взяты просто из списка Форбс, - это также ясно характеризует качество подготовки документа, в который почему-то не попал один из основных спонсоров проекта "Новороссия" Малофеев.

Причем такая неизбирательность при составлении списка только консолидирует российскую элиту вокруг Кремля - сам факт вхождения в высший эшелон российского бизнеса уже ставит под удар, независимо от готовности участвовать в его политике. Тот же Фридман активно пытался дистанцироваться - не помогло.

Трамп, очевидно, оставляет себе максимально широкое поле для маневра в диалоге с Москвой и одновременно бросает Конгрессу кость, чтоб не выглядеть как человек, который саботирует июльский билль о мерах против России".

Близкий к Кремлю российский политолог Сергей Марков удивляется отсутствию в списке некоторых людей:

"В списке врагов США есть все, кроме Анатолия Чубайса, хотя РОСНАНО 100% госсобственность. Нет и Эльвиры Набиуллиной, главы Центробанка. Видимо, их США считают своими друзьями. Еще бы, ЦБ РФ разместил в США более 100 млрд долларов и подавляет экономический рост в России своей политикой тагетирования инфляции. Может снимут теперь Чубайса и главу ЦБ?"

Также Марков сделал свои пять главных выводов из публикации открытой части списка:



"1. Все руководство России назначено врагами США.



2. Все люди из этого списка теперь будут назначены "токсичными ", неприкасаемыми. С ними США рекомендуют всему миру не иметь дела как с врагами США. Они как бы почти вне закона объявлены.



3. Санкций сейчас нет, но санкции обязательно будут. Первыми побегут делать всякие неприятности людям из списка европейские радикальные союзники США. Будут арестовывать в аэропортах. Будут отнимать собственность. Будут создавать проблемы для детей, которые учатся в Европе.



4. Людям из списка США угрожают репрессиями и призывают их, чтобы избежать репрессий, стимулируют их предать страну и Путина и участвовать в дворцовом перевороте, свержении Путина.



5. Огромное число людей, которые надеялись что удастся задружиться с Западом, без прямого предательства страны, понимают, что выбирать придется: или Россия и репрессии или Запад и предательство России".

Политолог Юрий Романенко считает, что Вашингтон "не парился", составляя список:

"Санкционный список показывает, что США не парились и просто включили всех. Но самое интересное, сколько людей сидит в закрытом списке и какие это люди".

Российский кандидат в президенты Ксения Собчак увидела в расширении "кремлевского списка" повод для нового витка предвыборной кампании. Она заявила, что поедет в США и поговорит с американскими чиновниками о санкциях.

К слову, Собчак собиралась в эту поездку и ранее, за что ее критиковали в России: мол, едет на поклон к американцам.

"Все-таки правящий американский класс не очень представляет себе Россию. А без понимания и общения никакое сотрудничество не возможно. Если благодаря действиям власти отношения между государствами испортились, люди, активисты, оппозиция, должны взять дело в свои руки. Я окончательно решила подтвердить мои договоренности о поездке в Америку - не чтобы сидеть на официальных приемах, а чтобы встречаться с людьми и представителями власти. Три дня отданные этой поездке - не пропадут зря, очевидно, что наши интересы некому представлять не только в Думе и в Кремле, но и на международной сцене".

Политик Михаил Саакашвили считает, что после публикации списков власти Путина осталось два года:

"Санкционные списки американцев по российским официальным лицам и олигархам приведут к концу Путина максимум в течение двух лет. Я знаком со многими участниками списка лично и точно знаю, что они будут пытаться слить хозяина. Так что с сегодняшнего дня, когда Путин будет их обзванивать, они будут уклоняться от встреч под разными предлогами и придётся ВВ пить в одиночку".

Впрочем, политолог Дмитрий Корнейчук уверен, что "кремлевский список" - это шоу для Демократической партии США, а "большая сделка" действует по-прежнему.

"Кремлевский список", подготовленный Минфином США для Конгресса, - это не санкции. Это просто перечисление ближайшего окружения Путина, о котором итак все знают.

Никто в Белом Доме не собирается нарушать условия "Большой сделки". Просто устроили шоу для Демпартии. Точнее - троллинг. Мол, мы же формально выполняем закон о санкциях против России.

Кстати, Госдеп одновременно заявил, что не видит необходимости новых санкций против российского ВПК.

В общем, для любителей санкций есть "Кремлевский список". Пускай читают. Там столько нового можно узнать".

Позже президент Украины прокомментировал "кремлевский список". Судя из тональности его заявления, санкции уже приняты, хотя это не так.

"Рассчитываем на соответствующие решения и со стороны наших европейских партнеров для укрепления общего трансатлантического фронта.

Сила санкций становится все более прочной и влиятельной. Накопительный эффект ограничительных мер неизбежно и уверенно ограничивает аппетиты агрессора", - написал Петр Порошенко в Facebook.