Ежегодно около 600 млн человек по всему миру страдают от болезней, вызванных некачественными продуктами питания. Умирают по этой же причине 420 000 человек.

Об этом говорится в отчете Всемирной Организации Здравоохранения.

Так, почти каждый десятый человек в мире заболевает от инфекций, которые возникают из-за употребления некачественных продуктов питания.

"По оценкам, 600 миллионов человек - почти каждый десятый человек в мире - заболевают после употребления загрязненных пищевых продуктов и 420 тысяч человек ежегодно умирают", - говорится в сообщении.

При этом, отмечается, что 40% болезней от некачественных продуктов приходится на детей.

"Вопросы безопасности пищевых продуктов, питания и продовольственной безопасности неразрывно связаны. Небезопасные продукты питания порождают порочный круг болезней и недостаточности питания, что особенно затрагивает детей грудного и раннего возраста, лиц пожилого возраста и больных", - говорится в отчете.

Напомним, в Украине в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, количество отравлений по стране выросло на 41%. При этом, дети становятся жертвами антисанитарии и некачественного питания в три раза чаще взрослых.

Как сообщала "Страна", в Запорожской области два новых случая ботулизма из-за рыбы с рынка. Больные и еще четыре человека употребляли вяленую рыбу - лещ домашнего приготовления и толстолобик.

За прошлый год в Запорожской области зарегистрировано 11 случаев ботулизма с 14 пострадавшими. При этом 8 случаев были связаны с употреблением рыбы домашнего приготовления и 3 случая с рыбой, приобретенной в торговой сети.

Отметим, что директор санатория, где дети отравились гречневой кашей, отделалась легким испугом.