В Голосеевском суде Киева начался процесс над 22-летней Полиной Саливон и ее сожителем - 41-летним Асламбеком Муситовым. Их подозревают в похищении людей - двух граждан Армении. За такое преступление предусмотрено до 10 лет лишения свободы, передает ТСН.

Первыми их жертвами стали двое граждан Армении. По версии следствия, задержанные готовили и другие преступления.

"Было найдено еще несколько папок с досье на других людей, возможно, планы у них были совершить такие преступления", - сообщили в полиции.

Двух людей похитили среди белого дня у подъезда дома в одном из районов Киева. Это были двоюродные братья, отец одного из них - известный в Армении бизнесмен.

За сына и племянника у него требовали $5 млн биткоинами. Похищенных ребят искали два месяца. Уже позже стало известно, что сначала их удерживали в подвале в одном из сел в Киевской области, а когда похолодало, перевезли. Найти их было почти невозможно.

В дом в селе Софиевская Борщаговка под Киевом пленников перевезли перед новым годом и почти месяц держали на втором этаже, пока одному из них не удалось освободиться из наручников, выбить стекло, при этом он серьезно поранился, однако все-таки смог перелезть через забор и найти помощь. Его брат выпрыгнуть из окна не успел.

Тот, кто должен был охранять пленников, когда понял, что одного упустил, сам решил сбежать. Уйти незамеченным здесь несложно, дом на окраине села. Вокруг или строительство, или высокие соседские заборы. По версии следствия, дом, в котором удерживали пленников, по поддельным документам Полина арендовала на 4 месяца за 80 тыс. грн и планировала продлить соглашение.

Кто "навел" злоумышленников на сына бизнесмена, пока неизвестно.

"Они не были знакомы, мы устанавливаем, кто им предоставил информацию о похищенных ребят, о финансовом состоянии семьи, почему они такую сумму требовали", - добавляют полицейские.

Второго брата освободили в тот же день. Сейчас обоих прячут от журналистов. Они сотрудничают со следствием, хотя преступники перестраховались и держали пленников в масках. Двое задержанных, которых подозревают в похищении братьев-армян, были задержаны в Сумской области.

Они пытались скрыться в России. Ближайшие два месяца пара проведет в СИЗО. Их сообщники до сих пор на свободе.

Как сообщала "Страна", в Киеве арестовали двух азербайджанцев, которые выкрали земляка-бизнесмена. Похитили предпринимателя из двора собственного дома.

Напомним, что в Киеве средь бела дня похитили мужчину и повезли в элитный поселок Зазимье.