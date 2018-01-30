В Киеве легковой автомобиль сбил пожилую женщину на Вышгородской
В понедельник, 29 января в Киеве на пересечении ул. Вышгородской и проспекта Правды (в сторону Виноградаря) произошло ДТП. Водитель автомобиля Chevrolet на довольно высокой скорости сбил пожилую женщину.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
Пострадавшую срочно госпитализировали. По словам врачей, у нее серьезно повреждена спина.
"Показания свидетелей разошлись: одни уверяют, что женщина переходила дорогу на разрешенный свет (светофора - Прим.Ред.), а водитель двигался на высокой скорости. Другие же говорят, что женщина перебегала на запрещенный свет, еще и не на пешеходном переходе
Уважаемые водители и пешеходы! Пожалуйста, обращайте внимание на неблагоприятные погодные условия!", - указано в опубликованном сообщении.
На месте работают патрульные полицейские, ожидается следственно-оперативная группа.
Видео: youtube.com/Kyiv Operativ
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Как сообщала "Страна", на Столичном шоссе водитель грузовика потерял управление и влетел в дерево. На место происшествия прибыли спасатели ГСЧС, которые с помощью специального оборудования деблокировали пострадавшего.
Напомним, что в полиции подсчитали, сколько украинцев ежедневно гибнет в ДТП на дорогах.