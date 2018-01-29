Книга писателя Юрия Винничука, который обвинил в плагиате Пушкина и Булгакова, "Тайны львовского кофе" оказалась почти дословным переводом книги М. Пучерова "Все о кофе" (Киев, "Наукова думка", 1988, 104 с.)

Эта книга была третьим переработанным и дополненным изданием рассказов Николая Пучерова о кофе. Она впервые вышла еще в 1977-м объемом в 88 страниц, передает издание Varianty kiev.

Как выяснилось, книгу Пучерова уже переводили до Винничука, но эти переводы делались официально. В Болгарии "Всичко по кафето" была издана в 1989-м.

Примеров плагиата в "Тайнах львовского кофе" собралось несколько десятков, их собрали в сравнительной таблице.

Так, рецепт приготовления обычного кофе по-восточному (приведено в начале таблицы) был списан фактически дословно.

Фото: varianty.lviv.ua

Кроме того, из первоисточника "заимствованы" по 12 рецептов горячих и холодных кофейных напитков, а также рецепты кофейной эссенции и кофейного сиропа.

"Еще одна очевидная ошибка, которая перекочевала во львовские издания из первоисточника – "остров Батавия" (на самом деле город – нынешняя Джакарта) в списке рядом с островом Ява. Также в "Тайнах ..." 2 раза использовано название Республики Конго – Заир, которое не употребляют по крайней мере с 1997 (но которое было привычным в 1988-м)",– указано в опубликованном сообщении.

Как сообщала "Страна", согласно опросу, большинство украинцев за год не прочли ни одной книги. Больше всего читают люди с высшим или неоконченным высшим образованием – 57%. Среди людей со средним образованием читающих оказалось меньше на 26%.

Отметим, что Яценюк стал "плагиатором года" из-за своей диссертации.