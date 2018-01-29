Главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау распорядился, чтобы общественные представители и раввины прекратили молиться о дожде, "поскольку Господь услышал молитвы и разверз небесные врата". Об этом сообщает newsru.co.il.

При этом, согласно письму Лау, в индивидуальном порядке евреи могут молиться о дожде сколько считают нужным. В общественных же молитвах следует произносить молитву "Барех Алейну" ("Благослови нас").

Призыв к иудеям читать специальную молитву о дожде "Ваанену" был опубликован раввином Лау два месяца назад в связи с очередным засушливым декабрем в Израиле. Тогда же с призывом молиться о дожде выступил и министр сельского хозяйства Ури Ариэль.

В течение января в Израиле зафиксированы обильные осадки по всей стране.

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