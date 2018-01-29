Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде ареста еще на два месяца Севериону Дангадзе - соратнику экс-председателя одесской ОГА Михаила Саакашвили.

Дангадзе является фигурантом в деле по обвинению Саакашвили в незаконном финансировании массовых акций протеста в Киеве об импичменте Президенту Украины Петру Порошенко.

Суд удовлетворил ходатайство ГПУ и продлил срок содержания под стражей Дангадзе дополнительно сроком на 60 суток

Видео с заявлением судьи выложил журналист Дмитрий Дмитриев в Facebook.

Ранее "Страна" сообщала, что свидетельница по делу Дангадзе на суде заявила, что ее показания прокуроры сфальцифицировали.

Также мы писали, что Дангадзе заявил, что "пленки Курченко" смонтированы из его разговора с мамой.