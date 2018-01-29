Сегодня, 29 января доллар просел на межбанке еще на 29 копеек, и остановился в рамках 28,20-28,22 грн./$. С учетом прошлой недели американская валюта потеряла 58 копеек. Банкиры считают, что курс инвалюты опустится еще ниже.

Об этом пишет ubr.ua.

"На межбанк сильно давит наличный рынок: люди с прошлой недели активно сдают валюту в кассы банков, хотя это и не логично (на падении нельзя продавать). А финучреждения не способны держать такие суммы у себя на позиции, потому активно перепродают их на безналичном рынке. Отсюда и крупные продажи, которые обваливают долларовые котировки", — объяснил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Некоторые говорили еще и о втором факторе — о сокращении гривневой массы в конце месяца, когда бизнесу нужна нацвалюта для завершения текущих проплат по контрактам. В пятницу Нацбанк совершил долгожданное размещение своих двухнедельных депозитных сертификатов по уже повышенной ставке — по 16% (выросла после повышения с 26 января учетной ставки с 14,5% до 16% годовых). И ему удалось показать солидный объем привлечений — на 20,9 млрд. грн., после чего его портфель достиг 54,3 млрд. грн.

Тем не менее, большинство казначеев отрицало дефицит ликвидности на ресурсном рынке, и на первое место ставило наличный фактор.

Продавцов валюты на межбанке в понедельник было предостаточно, но наиболее активно это делали привычные маркет-мейкеры: ПУМБ, Ситибанк, Райффайзен Банк Аваль, Креди Агриколь Банк. Из числа покупателей выделяли — ОТП Банк и ProCredit Bank, но более всего — Нацбанк.

По словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука около 11 часов после появления на торгах ключевых игроков, он вышел скупать доллар в режиме наилучшего курса. Совокупно за день НБУ приобрел $40 млн. Сначала выходил с крупными лотами по $2 млн., и взял на них $10 млн. После этого последовало несколько выкупов с лотами по $1 млн., на которых чиновники собрали большую часть своего урожая.

Как уточнил начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк, средний нацбанковский курс выкупа составил 28,240 грн./$.

Чем активнее снижался безналичный курс, тем сильнее проседали ценники в кассах.

"Наличный рынок, продолжая тренд окончания прошлой недели и выходных, снизил котировки до уровня 28,04-28,11 грн./$, что психологически мотивирует спекулятивный сегмент активизировать продажу валюты", — рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

В Киеве не удалось найти продажу доллара по 28,11 грн./$, но обменники с 28,12 грн./$ мы встретили. И все они относились к небанковским финучреждениям.

В банках покупатели могли найти наилучший ценник на уровне 28,15 грн./$. Его использовали две структуры: Forward Bank и Банк Восток. А самый дорогой доллар продавал банк "Аркада" — по 28,70 грн./$.

Большинство же банков отдавали валюту в рамках 28,30-28,50 грн./$: Приватбанк, Альфа Банк, Креди Агриколь Банк, Universal Bank, ПУМБ, ОТП Банк, Укргазбанк, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, Кредобанк, Укрсоцбанк.

При этом банки постарались максимально перестраховаться на случай дальнейшего укрепления гривни, потому сильно занизили курсы на выкупе валюты у населения. Те достигли 27,55-28,10 грн./$.

На черном рынке цены на доллар обвалились не так существенно. Утром менялы начинали торговлю в рамках 27,99-28,12 грн./$, и уже к полудню была предпринята попытка приподнять курсы к 28,04-28,16 грн./$. Однако она достаточно быстро захлебнулась, и к 15 часам расценки вышли на 28,02-28,12 грн./$, а к вечеру и к 28,01-28,09 грн./$.

На завтра финансисты делают разные прогнозы. Большинство же считает, что покупать валюту еще рано, и что она может дешеветь.

"Скорее всего, вторник начнется в рамках 28,10-28,20 грн./$, и в случае продолжения сегодняшней тенденции не исключаю еще более глубокого укрепления гривни", — отметил Юрий Гриненко.

Он допустил его продолжение до начала сезона покупки доллара под репатриацию дивидендов в начале февраля. С этой оценкой согласился и Олег Ропяк.

"Похоже, в диапазоне 28-28,20 за доллар курс может нащупать локальное дно, после чего начнется коррекционное движение вверх", — сказал он.

Олег Куринной дал на завтра более сдержанный прогноз — 28,20-28,30 грн./$, и выделил ключевые факторы для укрепления нацвалюты: потребность в гривне для взаимных расчетов и бюджетных платежей, закрывающих финансовый месяц; повышенная активность продавцов, спешащих "вскочить в уходящий вагон" высокого курса на фоне выжидательной позиции импортеров, играющих на понижение, а также опережающий нисходящий курсовой тренд наличного рынка.

Ранее "Страна" сообщала, что курс НБУ 29 января - евро и доллар дешевеют.

Также щедрая распродажа валюты "Укргазбанком" обвалила курс доллара и смешала карты финансистам.