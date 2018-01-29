Во вторник, 30 января, в Украине ожидается сильный ветер, на большей части территории будет идти дождь и мокрый снег. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Не забудьте оглянуться, где паркуете машину, обмотайте шарф плотнее вокруг шеи, убегайте от крыш, с которых могут ломаться и падать с ускорением сосульки, съезжать снег и лед. Осторожно!" - предупредила она.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", ранее синоптики рассказали о резкой перемене погоды в выходные.

Мы писали, что синоптики назвали минусы резкого потепления в Украине

Кстати, в "Битве синоптиков" на этой неделе в Киеве обещают осадки в виде снега с дождем, которые займут 4-5 дней недели. Днем от +2 до +7. Самым теплым днем недели станет пятница. На выходных некоторые ресурсы прогнозируют прекращение осадков и небольшое снижение температуры до 0...-2.



