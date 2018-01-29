В понедельник, 29 января в Киеве парень вошел в туалет одной из столичных пиццерий, расположенную на проспекте Степана Бандеры, и умер, сделав себе инъекцию. Об этом сообщает Киев Оперативный.

Трагедия произошла около 20:30. На линию 103 поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина зашел в туалет, сделал инъекцию шприцом неизвестного вещества (предварительно - наркотик), упал и не подает признаков жизни.

К сожалению, помощь медиков ему уже не понадобилась. Он умер еще до их приезда.

На месте работают полицейские. Пиццерия временно закрыта.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", в Днепре закрывается пиццерия Veterano, в которой работали бойцы АТО. "Потому что в этой локации не представляется возможным и смысла развивать этот бизнес"- рассказал ее владелец Андрей Сарвира.

Также мы писали о том, что в драке со стрельбой у пиццерии в Киеве пострадал иностранец.