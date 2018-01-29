В Киеве проведут пятые Бандеровские чтения на тему, которая касается "миссии Украины и национальных интересов в глобализирующемся мире" и мировом же "образе националистов".

Об этом сообщила пресс-служба негосударственного аналитического центра "Украинские студии стратегических исследований" и Научно-исследовательского института украиноведения, организаторов мероприятия.

К участию в чтениях приглашены известные политологи, дипломаты, историки, философы и лидеры правых политических сил, отмечается в релизе.

"В этом году в рамках V Бандеровских чтений состоится обсуждение актуальных проблем международного позиционирования Украины и вызовов на современные геополитические угрозы, глобализма, ограничения субъектности национальных государств и размывание идентичности", - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия состоится объявление результатов всеукраинского конкурса эссе для молодых ученых "Способна ли Украина на свой геополитический проект" и награждение его победителей. Также будут вручены юбилейные медали к 75-летию Украинской Повстанческой Армии от фонда "Летопись УПА" участникам украинского освободительного движения середины ХХ века.

В этом году данное мероприятие проведут в колонном зале Киеврады.

Ранее "Страна" сообщала, что "Трешка" за Бандеру. Украинцев в Польше будут сажать за прославление ОУН-УПА.

Также в Украине снимут кино про Степана Бандеру с Антоном Мухарским в главной роли.