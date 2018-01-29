Названа дата окончательного и бесповоротного выхода Великобритании из Евросоюза
Совет ЕС назвал дату, когда должен завершиться переходной период в отношениях Великобритании и Евросоюза после Brexit.
"Указания Евросовета от 15 декабря 2017 года говорят о том, что переходные договоренности должны быть четко определены и точно ограничены во времени. Предложенная дата завершения транзитного периода - это 31 декабря 2020", - говорится в сообщении.
После формального Brexit между ЕС и Соединенным Королевством будет действовать ограниченный во времени переходный период, во время которого будут действовать существующие соглашения и законы между Брюсселем и Лондоном.
Ожидается, что договоренность с Брюсселем относительно переходного периода для имплементации условий соглашения по выходу Великобритании из ЕС будет достигнута до конца марта.
Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.
Как сообщала "Страна", d Евросоюзе подсчитали сколько миллиардов будут терять ежегодно после Brexit
Ранее сообщалось, что Великобритания может перенести дату Brexit при исключительных обстоятельствах.
Мы писали, что спецсоглашения по торговле с Британией после Brexit не будет.