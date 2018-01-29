Сегодня, 29 января в Днепре начался суд над жительницей города Мариной Меньшиковою, которая в театре напала с молотком на участника боевых действий на востоке Украины.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Слушание происходит в Кировском районном суде Днепра.

Подозреваемая отказалась от адвоката, а также заявила, что не признает своей вины: по ее словам, в инциденте в театре с ее стороны была "самооборона".

Вместе с тем в ходе судебного заседания стало известно, что уголовное производство, открытое по статье 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение легких телесных повреждений), переквалифицировали на статью 296 (хулиганство).

Следующее заседание по делу запланировано на 23 марта. Подозреваемая останется под стражей на время проведения досудебного расследования.

15 января в Днепре полиция сообщила, что по месту проживания в третий раз задержала Марину Меньшикову – женщину, которая подозревается в нападении на бойца в театре. Женщина уже дважды объявлялся в розыск. Ранее суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста, однако женщина не появлялась к следователю и ее место нахождения было неизвестно.

В октябре 2016 года полиция Днепра возбудила уголовное производство за инцидент с участником боевых действий на Донбассе, бойцом полка "Днепр-1" в театре оперы и балета. По данным полиции, в антракте спектакля на балконе одна из пророссийски настроенных посетительниц, увидев бойца в форме, набросилась на него с молотком. Боец был в театре вместе с женой. По словам свидетелей, женщина кричала что-то про "русский мир" и нецензурно обругала бойца и его жену. Орудие преступления – молоток – у женщины изъяли. Кроме того, в сумочке у нее обнаружили кухонный нож. Участник боевых действий получил ранение в голову, его госпитализировали.

Инцидент имел продолжение. Из театра оперы и балета, где произошел инцидент с избиением участника боевых действий, освободили артистку хора Екатерину Фондуроко, которая в соцсетях высказывалась в поддержку действий нападающей.

Ранее "Страна" сообщала, что суд арестовал без права залога женщину, ударившую в оперном театре бойца АТО молотком.

Также в Днепре уже третий раз ловят женщину, которая била молотком ветерана АТО по голове.