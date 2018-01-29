В воскресенье, 28 января, в Киеве открыли памятник символу столицы - котлете по-киевски. Мини-скульптура из бронзы установлена в рамках проекта "Шукай", который предусматривает создание еще ряда таких объектов. Об этом сообщается на сайте инициатора проекта Юлии Бевзенко.

По словам Юлии, первую фигурку из серии городских мини-скульптур создал скульптор Сергей Галенко, а установлена она возле Chicken Kyiv.

"Когда вы ее найдете и перейдете по QR-коду, то узнаете, чем она примечательна. И так будет с каждым следующим киевским символом: нашли, перешли по QR-коду, чтобы узнать о нем информацию, и пошли искать следующий", - объяснила она, добавив, что планирует устанавливать мини-скульптуры в секретных двориках, а также возле людных заведений, которые могли бы профинансировать создание и установку произведения искусства.

Фото: managerofkyiv.com

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