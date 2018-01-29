Нацбанк начал наводить справки в рамках финансового мониторинга в отношении отдельных клиентов украинских банков. В минувшую пятницу он разослал по банковской системе письмо №25-0016/5376, в котором запросил информацию об ООО "Альянс Фарм". Об этом сообщает UBR.ua

Чиновникам нужны любые данные, даже те, что составляют банковскую тайну. На все про все финансистам дали полторы недели.

"С целью надлежащего выполнения Национальным банком указанных функций, просим в срок до 7 февраля 2018 года предоставить на электронный адрес 480umon @ u0h2 (в случае предоставления информации с грифом "Банковская тайна" — INF_3H2 @ U1H0) информацию о состоянии расчетов, задолженности клиента банка по заключенным с нерезидентами внешнеэкономическим контрактам на момент передачи этих контрактов на обслуживание в ПАО "Укрсоцбанк" и копии писем банка", — говорится в нацбанковском документе, оказавшемся в распоряжении UBR.ua.

НБУ заинтересовали два мартовских договора ООО "Альянс Фарм" с кипрскими предприятиями: один за 2013 год — с компанией Ktonel Holdings Limited, а второй за 2014 год — с Ipson Holdings Limited.

Какие подозрения есть в отношении украинского предприятия и кипрских компаний - не указывается в запросе, который подписал заместитель директора департамента финансового мониторинга Нацбанка Виталий Черняк. Также до конца неясно, кто именно заинтересовался ООО "Альянс Фарм": финмониторинг самого НБУ или Госфинмониторинг, называемый в народе финансовой разведкой. Как известно, он любит добывать информацию, озадачивая коллег запросами.

О самой ООО "Альянс Фарм" в отрытом доступе немного информации. Известно, что принадлежит оно одной семье: по 50% Жанне и Геннадию Левицкому. Каждый из них немного вложили в предприятие — по 7 тыс. грн. Профиль его деятельности — розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах. А зарегистрировано предприятие в Соломенском районе г. Киева. В последнее время оно участвовало в одном уголовном деле, но в качестве истца — 16 января 2017 года подавало иск к государственному "Институту неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака Национальной академии медицинских наук Украины".

ООО "Альянс Фарм" - небольшая компания: за 2016 год ее чистый доход составил 16,6 млн. грн., а чистая прибыль — 500 тыс. грн.

Как сообщала "Страна", Нацбанк обнародовал рейтинг банков по проблемным кредитам. Лидируют в нем ВТБ, национализированный "Приватбанк" и "Укрсоцбанк", приобретенный "Альфа-банком".

Ранее мы писали, что Украина стала мировым лидером по проблемным кредитам.