Первый замглавы ФБР США Эндрю Маккейб, ранее подвергшийся критике со стороны президента США Дональда Трампа, покинул пост раньше срока.

Об этом сообщил CNN со ссылкой на свои источники.

При этом источник, знакомый с вопросом, сообщил телеканалу, что Маккейб "ушел в отставку вынужденно".

До этого МакКейб подвергся критике со стороны Трампа, который в своем Twitter обвинил его в предвзятости. Президент выражал недовольство тем, как Эндрю Маккейб проявил себя в расследовании в отношении бывшей соперницы Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон.

Президент обвинил сотрудника ФБР в предвзятом отношении к расследованию, так как Клинтон оказывала финансовую поддержку супруге Маккейба, когда та баллотировалась в сенат.

Отмечается, что официально уйти в отставку заместитель главы ФБР сможет только в марте. До тех пор он будет считаться сотрудником бюро, однако работать не будет, так как накопил достаточно дней отпуска.

В январе газета "Вашингтон пост" сообщила, что после увольнения бывшего директора ФБР Джеймса Коми, Трамп вызывал Маккейба в Овальный кабинет и расспрашивал его о том, за кого он голосовал на выборах президента США в 2016 году.

Ранее "Страна" сообщала, что "полетят головы в ФБР". У Трампа готовятся опубликовать разгромный документ против демократов по "кремлингейту".

Также Дональд Трамп обвинил Хиллари Клинтон и ФБР в сговоре с Россией.