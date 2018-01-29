На горнолыжном курорте в Австрии туристов снимали с подъемника вертолетами
На горнолыжном курорте Крайшберг в Австрии около 150 туристов застряли в горах из-за сломанного подъемника. К операции по эвакуации людей привлекли три вертолета и горные спасательные команды. Всё завершилось успешно.
Об этом в понедельник, 29 января сообщает CTV News.
По данным австрийской полиции, лыжники застряли на сломавшемся подъемнике в центральной Австрии после полудня. Кроме вертолетов их эвакуировали и члены спасательных команд на веревках.
Неполадка на подъемнике в австрийских Альпах произошла из-за технических проблем.
Перепад высот в Крайшберге составляет 1270 метров, наивысшая точка 2120 метров. Открыто 18 трасс разных уровней сложности.
Ближайший аэропорт — "Альпе-Адрия" в Клагенфурте.
Здесь дважды проходили чемпионаты мира по сноуборду — в 2003 и 2015 годах и чемпионат мира по фристайлу в 2015 году. Также в Крайшберге регулярно проходят этапы Кубка мира по сноуборду.
Как сообщала "Страна", около 40 украинцев не смогли вылететь в Индию из-за отсутствия виз. Как следует со слов туристов, они заблаговременно подали свои документы турагентам для оформления виз туроператором в иммиграционной службе Индии.
Напомним, что на Прикарпатье начали работать горные патрули.