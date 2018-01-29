В Днепре радикалы попытались сорвать празднование 74-ой годовщины снятия блокады Ленинграда. Люди в балаклавах и масках ворвались в Дом учителя, где проходил концерт для ветеранов, организованный депутатами от Оппозиционного Блока в Днепровском горсовете и фондом нардепа Александра Вилкула.

Председатель Днепропетровского совета блокадников Тамара Алексеевна Башкирова рассказала, что на концерте были 65 пожилых людей, переживших блокаду и сейчас проживающих в Днепре. Все они старше 80 лет, многие перенесли инсульт, инфаркт... "Я очень испугалась за ветеранов", - заявила она.

Сам Александр Вилкул написал в Facebook: "74 года назад эти люди прошли ад – Блокаду, голод, бомбежки… Но сегодня этот ад с унижением повторяется. Власть не просто бездействует, она еще и полностью поощряет подобные действия радикалов".

Фото: Facebook.com

Как отмечают очевидцы, радикалы в масках не давали проводить концерт. На все предложения снять верхнюю одежду, балаклавы и маски, и пообщаться с ветеранами они резко отвечали отказом.

Была вызвана полиция, она вывела националистов из здания. Люди в балаклавах отказались предъявить документы, удостоверяющие личность. При обыске у одного из радикалов полиция изъяла газовый баллончик.

Среди радикалов были представители С14. Один из них, Святослав, прокомментировал ситуацию так: "Мы пришли на мероприятие "Оппоблока", чтобы узнать, как они относятся к героям Крут и предложили вместе почтить павших Минутой молчания, а также спеть Гимн. В коридоре к нам подошли члены "Оппозиционного блока" Сергей Суханов и Наталья Начарьян, которые начали словесную перепалку. Данное мероприятие стало для нас примером того, как "Оппоблок" манипулирует общественным мнением, за счет значимых для Украины дат".

Видео: Youtube.com/informator.ua

Как сообщала "Страна", ранее полиция завела дело против С14 за нападение на православную интернет-газету.

Мы писали, что националисты из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви в Киеве.

Также радикалы из С14 сорвали акцию антифашистов в Киеве.