США отказались от жесткого требования о немедленной передаче Донбасса под контроль миссии ООН.

Об этом заявил в понедельник директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, комментируя то, что вслед за Сурковым свою оценку итогов переговоров в Дубае дал и Волкер, пишет "ТАСС".

"Анализ высказываний представителей двух стран показывает главное - США отступили от своей первоначальной бескомпромиссной позиции. Позиция эта заключалась в немедленной передаче Донбасса под контроль миссии ООН, наделенной неограниченными полномочиями, в том числе правом применять силу, разоружать "ополченцев" и осуществлять политическое управление, - сказал Чеснаков. - Но столкнувшись с принципиальной позицией России, Штаты пошли на принципиальные уступки".

Эксперт отметил, что "теперь американцы не требуют первым делом перекрыть государственную границу Украины с Россией силами международного контингента, теперь они готовы "начать с линии соприкосновения", как и предлагает Россия в своем проекте резолюции ООН". "Расширение зоны присутствия ООН американцы уже видят как процесс, который реализуется поэтапно - по мере того, как Украина будет выполнять политический пакет минских соглашений", - добавил Чеснаков.

"Фактически, Америка приняла концепцию России, которая выступает за синхронизацию поэтапного выполнения задач безопасности и политики в Добассе, - подчеркнул эксперт. - Волкер прямо говорит, что о контроле за госграницей Украина может думать только после реализации особого статуса Донбасса и амнистии для участников "ополчения". Он, конечно, должен смягчать эти моменты, чтоб не обидеть Украину, но смысл от этого не меняется".

По словам Чеснакова, "получается, что предложения, озвученные Штатами в Дубае, которые Сурков назвал "дубайским пакетом", идут вразрез с риторикой Киева и с прежним подходом самих американцев".

При этом эксперт отметил, что "по комментариям Суркова видно, что он ценит усилия американского коллеги, и что постарается ответить ему так же конструктивно". "То, что Волкер по-прежнему дает публично жесткие оценки российской политике объяснимо, - считает Чеснаков. - Этого требует внуриполитическая ситуация как в самих США, так и в подопечной Украине. Для переговоров с Россией это не помеха".

Как отметил эксперт, "Волкер также заявил, что ставил в Дубае вопрос о возвращении российских офицеров в СЦКК (Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня).

"Насколько мне известно, Сурков в ответ попросил Волкера узнать у украинцев, как они себе это представляют на фоне принятия Радой закона "о реинтеграции Донбасса", - сообщил Чеснаков. - В этом законе российские военные объявлены "агрессорами" и "оккупантами".

"Каким образом "агрессор" и "оккупант" будет легально пересекать границу Украины по официальному приглашению ее властей? Как "агрессор" будет работать на территории страны якобы подвергшейся агрессии? Как "оккупант" будет работать в СЦКК вместе с украинскими офицерами?, - указал Чеснаков. - Как я понял, Волкер не смог ответить на эти вопросы и взял время, чтобы разобраться".

В Дубае 26 января состоялась очередная встреча Владислава Суркова с Куртом Волкером. До этого они встречались трижды: 21 августа 2017 года - в Минске, 7 октября и 13 ноября - в Белграде.

Ранее "Страна" сообщала, что Волкер передал Суркову свой список украинских пленных для обмена на Донбассе.

Также Курт Волкер в двух словах охарактеризовал переговоры с Владиславом Сурковым.